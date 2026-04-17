Braveは広告ブロック機能を有するプライバシー面に配慮したウェブブラウザです。Braveは収益化のために独自の広告機能を有しているのですが、この広告も完全に排除することでプライバシー保護に特化した有料版の「Brave Origin」が登場しています。そして、早速Brave Originの開発者向け早期ビルドであるNightlyがリリースされました。Brave Origin Nightly Download | Bravehttps://brave.com/origin/download-nightly/Braveの公