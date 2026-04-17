「恐竜の日」である本日4月17日、“米軍vs 恐竜大群”の対決を描くサバイバルアクション映画『Primitive War（原題）』が邦題を『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』として、8月7日よりヒューマントラストシネマ渋谷、池袋HUMAXシネマズほか全国公開されることが発表された。併せて、予告映像、メインビジュアルが到着した。【動画】恐竜オールスターで描く空前のサバイバルアクション超大作『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』予