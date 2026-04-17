◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）阪神―中日戦の試合開始数時間も前から、甲子園球場周辺に謎の人だかりができた。阪神のユニホームを着たファンが大半だったが、普段と異なるのは大多数がスマートフォンとにらめっこしていたこと。実は、この日は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」の連携イベントとして「ポケモンＧＯ」内での特別なイベントが午前１０時から午後３時まで開催。そのため、期