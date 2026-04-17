女優の月城かなとが１７日、京都市東山区の京都国立博物館で特別展「北野天神」の開幕前日イベントにスペシャルゲストとして登壇。宝塚歌劇月組トップスター時代の２０２３年に、「応天の門」で菅原道真を演じた月城が、宝塚ファンにもぜひ訪れてほしいとＰＲした。特別展の目玉は、現存する絵巻では最古かつ最大の国宝「北野天神演技絵巻（承久本）」の全巻全場面を観覧できることだ。コンプリートするには少なくとも期間を分