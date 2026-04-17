岡山内定が発表された筑波大学CB小川遼也4月17日、筑波大学CB小川遼也の2027年からのファジアーノ岡山入り内定が発表された。184cmの屈強なフィジカルを持ち、両足から正確なフィード、縦パスを打ち込めるのが特徴で、かつ頭脳明晰で流れを読む目、周りをコントロールするコーチング能力に長け、最終ラインの番人と呼ぶにふさわしい存在感を放つCBだ。大学サッカー界屈指のCBとして早くから複数のJ2、J1クラブが争奪戦を繰り