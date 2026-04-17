これまでアジア市場の中核拠点と評価されてきた韓国の投資魅力が揺らいでいる。駐韓米国商工会議所（AMCHAM）が韓国に進出しているグローバル企業を対象に実施した「2026年国内経営環境アンケート調査」で、韓国はアジア太平洋地域の本部選好度で3位に転落した。中国の影響下にある香港よりも後れを取ったという点は深刻だ。さらに懸念されるのは、企業が韓国経営における最大の困難として「労働政策と労働市場の柔軟性」を挙げた