〈《京都小学生死体遺棄》安達結希くんの義父・安達優季容疑者勤務先関係者が語る“禁断の関係”、「台湾新婚旅行」と「家庭内ゴタゴタ」証言、学生時代の写真と同級生の証言…行方不明事件の真相〉から続く3月23日、京都府南丹市で小学5年生の安達結希くん（11）が行方不明になり、4月13日に遺体として発見された事件。【画像】結希くんの母親と容疑者が勤務する工場4月16日に義理の父親で会社員の安達優季容疑者（37）が死