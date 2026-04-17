ロックバンド・LUNA SEAが公式Xを更新し、きょう午後6時に何らかの発表があることを示唆する投稿を行った。【写真】LUNA SEA、突如の「Today 6PM」投稿投稿された画像は、海と空を写した静謐（せいひつ）なビジュアルに「Today 6PM」とだけ記されたもので、詳細は明かされていない。コメント欄やSNS上では、同バンドの新たな動きに対する注目が集まっている。LUNA SEAは、ドラマーの真矢さんが2月に死去。バンドにとって大き