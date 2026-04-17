▽プリンセスタッグ選手権試合30分1本＜王者組＞ジェシー・マッケイ、○キャシー・リー（12分59秒体固め）中島翔子●、ハイパーミサヲ＜挑戦者組＞※アドライザー。第20代王者組が初防衛に成功。東京女子プロレスは16日（日本時間17日）、米ネバダ州パームス・カジノ・リゾート内パールシアターで「TJPWLIVEinLasVegas2026」を開催した。ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）が享楽共