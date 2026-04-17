「怪談」で知られる明治の作家・小泉八雲を公私に支えた教育者、西田千太郎（１８６２〜９７年）の旧居（松江市新雑賀町）の保全活動に、支援の輪が広がっている。市民団体が修繕を目的に始めたクラウドファンディング（ＣＦ）の寄付額は、想定を超える約８００万円に到達。現在の目標額は１０００万円で、２０日の募集終了日が迫る中、関係者は「松江の貴重な資産を、後世に残せるよう頑張りたい」と寄付への協力を呼びかけてい