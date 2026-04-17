東京女子プロレスは16日（日本時間17日）、米ネバダ州パームス・カジノ・リゾート内パールシアターで「TJPWLIVEinLasVegas2026」を開催した。3・29両国国技館でプリンセス・オブ・プリンセス王座を初戴冠した荒井優希が“究極の女戦士”J−RODを敵地で破り、初防衛を果たした。序盤、腕の取り合いから、荒井がショルダータックルをぶちかましていくも跳ね返された。荒井はドロップキック、ニードロップもカウントは2