香川県内に住む60代の男性が、SNS型投資詐欺で現金4,250万円をだまし取られる被害にあっていたことがわかりました。 香川県警によりますと、男性は今年1月15日、インスタグラムを閲覧していたところ「投資の方法を教えます」などという広告を見つけ、表示されていたLINEのアカウントを登録しました。 →すると、株式投資を取り扱う銀行の社長アシスタントを名乗る女性から急騰銘柄株の売買をすすめられ、専用の投資サイトに登録