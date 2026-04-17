運輸安全委員会は、2024年1月2日に羽田空港で発生した、日本航空（JAL）機と海上保安庁機の衝突事故で、JAL機に装備されていた拡声器の伝達範囲が不十分だったことが判明したことを明らかにした。JAL機には、緊急事態や非常時に乗務員間の意思疎通や乗客に対する指示・案内を機内や脱出後に行うための拡声器が装備されていた。事故発生時に機内放送システムが作動しなかったことから、拡声器を使用した客室乗務員がいたものの、効