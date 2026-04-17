Google（グーグル）は、Androidの次期バージョンの「Android 17 Beta 4」を公開した。 今回のアップデートは、「Android 17」の提供前の最終段階と位置づけられており、開発者は「Android 17」での変更点を確認してアプリを修正できる。 主要な変更点として、「Android 17」を対象とするアプリは、画面の向きやサイズの制約を拒否できなくなり、動的コード読み込み（Dynamic Code Loading