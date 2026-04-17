バルセロナは16日、チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝の判定に関して声明を発表した。アトレティコ・マドリードとの同国対決に敗れてCLベスト4進出を逃したバルセロナ。本拠地『カンプ・ノウ』でのファーストレグを0−2で落とすと、敵地『メトロポリターノ』に乗り込んだセカンドレグでは、24分までに2点を先行するも前半のうちに1点を返され、その後はネットを揺らすことができず。2戦合計2−3と後一歩