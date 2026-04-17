元オーストリア代表GKアレクサンダー・マニンガー氏が16日に48歳で急逝したことを受け、現役時代にアーセナルでチームメイトだった元イングランド代表GKデビッド・シーマン氏が追悼の言葉を送った。現地時間16日、イギリス紙『ミラー』が伝えている。マニンガー氏は、16日にオーストリア・ザルツブルク近郊で鉄道の絡む交通事故に遭い、亡くなった。1977年6月4日生まれで、1995年には母国クラブのSVアウストリア・ザルツブルク