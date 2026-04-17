きょう午後２時すぎ、山形市の西蔵王公園の展望台付近の斜面から白い煙が上がっているのが確認されました。 【画像】白い煙に包まれる現場 山火事の可能性もあり、消防が現場に向かっているということです。 山形市白山にあるＴＵＹ放送センターの情報カメラからも、白い煙が確認できます。 ■白い煙に包まれる現場（画像）