名古屋グランパスは17日、本拠地『パロマ瑞穂スタジアム』のこけら落とし試合となるアビスパ福岡戦（4月19日／明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第11節）で選手入場時にスタジアム全体でコレオグラフィーを実施することをクラブ公式サイト上で発表した。『パロマ瑞穂スタジアム』は、9月に開幕する第20回アジア競技大会のメイン会場となることもあり、建て替え工事を実施していた。工事は無事完了し、15日には報道陣