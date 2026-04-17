鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時ごろ、枕崎市の沖合で、「漁船が沈みそう」と漁船を所有する会社から通報があり、その後、転覆しているのが確認されたということです。漁船が所属する北さつま漁協によりますと、漁船には4人が乗っていて3人は近くの漁船に救助されましたが、1人が行方不明になっているということです。海上保安部や警察などが現在、捜索活動を行っています。