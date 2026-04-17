2022年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込み、「美しすぎる」と話題となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO（31）が17日、自身のXを更新。膝外側半月板断裂で緊急手術を行うことになり、心境をつづった。「PARADOXX」の公式Xで、「このたび、Dr.SHONOが膝外側半月板断裂との診断を受け、緊急手術を行うこととなりました。そのため、4月19日のライブにつきまし