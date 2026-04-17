◇MLB パドレス5-2マリナーズ(日本時間15日、ペトコ・パーク)パドレスの守護神ミラー投手がこの日、9回からマウンドにあがり圧巻の3者連続見逃し三振で締め、今季6セーブ目をあげました。これで30.2イニング連続無失点と継続し、球団記録まであと3イニングと迫っています。この日、ミラー投手は3点リードの9回表のマウンドにあがると、先頭のクロフォード選手を161キロの直球で追い込むと、141キロのスライダーで見逃し三振。続く