◇ファーム・リーグ阪神―広島（2026年4月17日SGL尼崎）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が「5番・左翼」で先発出場。左手首関節炎から復帰後初安打を放った。2回の第1打席は見逃し三振に終わった。5回先頭で巡ってきた第2打席に、高めの直球を捉えて右前打をマーク。復帰3試合目にして、快音を響かせた。その後1死一、三塁の三塁走者となり、長坂の左前打で本塁へ生還。復帰後初安打で打線に火を付け、貴重な