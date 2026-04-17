天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が１７日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑で始まった。両陛下に招かれたのは、この日現役引退を表明したフィギュアスケートの三浦璃来（りく）さん（２４）、木原龍一さん（３３）の「りくりゅうペア」のほか、プロ野球の王貞治さん（８５）、昨年ノーベル化学賞を受賞した北川進さん（７４）ら各界の功労者約１８００人。両陛下と皇族方は会場内の高台の芝生に整列した後、二手に分かれ、招待