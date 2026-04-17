モデルの吉川ひなのが１７日、インスタグラムを更新し、芸能活動を再開するとした。吉川は２４年１１月に２度目の離婚をしたことをＳＮＳで示唆。長女（１４）、長男（８）、次女（４）とともに、２５年３月にハワイから沖縄に移住したことを報告している。吉川は「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや、自分自身とゆっくり向き合ってきました」と切り出し、「去年、子どもたちと沖縄に引っ