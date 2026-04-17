◇プロボクシングWBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真《12回戦》同級4位・井岡一翔（2026年5月2日東京D）プロボクシング元世界4階級制覇王者でWBC世界バンタム級4位の井岡一翔（37＝志成）が17日、WBC王者・井上拓真（30＝大橋）戦に向けた練習を公開。軽めのシャドーボクシングとスティックミットを使った練習を1ラウンドずつ披露し「いつも以上に高まる気持ちもあるし、この挑戦に懸ける大きい気持ちもある。