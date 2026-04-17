BURGER BOX BAM／BAMグレイトバーガー 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。岡山から、ボリューム満点のハンバーガーを紹介します。 岡山市東区の「BURGER BOX BAM」です。 アメリカンな雰囲気の店内。実はこちら、キッチンカーで人気のハンバーガーショップが営むお店なんです。（※今もキッチンカーと店舗で営業中） 看板メニュ}