NEIGHBORS DINER／ホットメキシカンバーガー 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回はボリューム満点のハンバーガーです。香川から、さわやかな辛味がクセになるハンバーガーを紹介します。 JR栗林駅のすぐ近く、NEIGHBORS DINERです。 アメリカの大衆食堂「ダイナー」の雰囲気を再現した店内で、ボリューム満点のハンバーガー