広島・大瀬良大地投手が１７日、１軍に合流した。投手最年長の３４歳は、開幕前の３月上旬に右ふくらはぎを痛め離脱。開幕ローテを外れていた。２軍戦では３登板で１５回２／３を投じ、０勝１敗で防御率２．３０。直近では１０日のファームリーグ・阪神戦（マツダ）で６回２／３を６安打１失点だった。新井監督、藤井ヘッドコーチらにあいさつ。満を持して１軍に戻ってきた。