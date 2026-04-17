パドレスの球団売却交渉が最終段階を迎えていると１６日（日本時間１７日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が伝えた。オーナーのサイドラー家と優先交渉権を持つ買い手との間で早ければ来週中にも合意に達する見込みだとしている。松井裕樹投手（３０）、右肘手術で「制限リスト」入りしているダルビッシュ有投手（３９）が所属するパドレスは、昨年１１月に同家が球団売却の検討を公表。２３年にピーター・サイド