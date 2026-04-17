「広島−ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）広島の大瀬良大地投手が１軍に合流した。投手陣最年長の右腕が開幕から好調を維持する先発陣に加わる。大瀬良は試合前の練習に姿を見せると、グラウンド上で新井監督とがっちりと握手を交わした。昨年１０月に自身４度目となる右肘を手術して迎えた今年はキャンプを１軍で完走するも、３月５日の練習中に右ふくらはぎを負傷。「右の下腿（かたい）の筋損傷」と診断され、開幕