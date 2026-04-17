17日午後1時44分ごろ、横手市で発生した停電は、一部地域の30軒を残して復旧しました。東北電力ネットワークによりますと、停電したのは、雄物川町柏木、雄物川町常野軒、十文字町睦合、十文字町谷地新田のあわせて約400軒です。その後の復旧作業の結果、雄物川町柏木地区の約30軒を残して復旧しました。停電の原因はわかっていません。