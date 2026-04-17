【モデルプレス＝2026/04/17】女優の木村多江が4月16日、自身のInstagramを更新。旬の食材を使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】55歳女優「器も美しい」たけのこご飯・煮物・パスタ…春感じる手料理公開◆木村多江、たけのこ尽くしの食卓披露木村は「憧れの素敵な ご夫婦から 掘り立てたけのこを 送っていただき たけのこ尽くし」とつづり、旬の食材を使った料理を紹介。たけのこご飯、煮物、具だくさんの味噌汁、し