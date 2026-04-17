【モデルプレス＝2026/04/17】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。2日分の手作り弁当を公開した。【写真】4児の父フィギュアスケーター「どっちも彩りが綺麗」手作り弁当2種◆織田信成、2日分の手作り弁当披露織田は「今日ハンバーグ弁当 昨日てりやき弁当」と添え、2日分の弁当の写真を投稿。どちらの弁当箱にも、刻み昆布をのせたご飯、ひじきの煮物、葉物野菜とハムの