◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の打線がつながり、逆転に成功した。２点を追う２回に１点を返し、なおも２死一、三塁から９番・知念大成外野手が同点の右前適時打。続く萩尾匡也外野手が左中間への２点適時三塁打を放って勝ち越しに成功すると、吉川尚輝内野手が左前適時打で続き、一挙５得点を挙げた。２軍は試合前時点で１１勝９敗１分けの成績。ファームリーグ・中地区でＤ