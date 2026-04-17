元ＳＫＥ４８の佐藤聖羅（３３）が診断された病名を公表し、深刻な症状を明かした。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、長文を投稿。「事件です。個人的な事件なのですが」と書き出し、まずは食事について投稿。「スーパーが推してたので、しらすご飯を食べました」「娘ちゃんはお魚大好きっ子で良かったー」とつづった。そして本題へ。「もうね！！ふわふわしてるのよ！頭が！日常生活に異常がみられるの」。症状の