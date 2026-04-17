【第65話】 4月17日無料公開 □第65話「魔人と戦ってみた」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月17日、「世界最強の魔女、始めました～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」の第65話「魔人と戦ってみた」を月マガ基地で無料公開した。なお、最新話はマガポケでも同時公開されている。 第65話では、楽しいBBQの後、長らく放置されていたラーヴァデ&#