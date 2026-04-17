こんにちは。便利グッズを探すのが大好きなみーたです。【画像を見る】容器を90度近く傾けてみても中身がこぼれない！食品用キャップ式カバーインスタグラムでは便利グッズの他に、お掃除スペシャリストとして簡単に出来るお掃除などを発信しています。容器の材質によってラップがくっつかないことも▶そんなときの救世主みなさんは、残った料理などの保存をする時に使用するラップがお皿や容器の材質によってくっつかなか