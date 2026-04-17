甘辛だれが食欲をそそりご飯が進みます！やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品フライパンひとつで手軽に作れるレシピに、旬の新じゃがが大活躍。ほくっとした食感と甘辛だれが食欲をそそる、満足感のある一品に仕上がります。いつもの食卓が一気に春めき、おもてなしにもぴったりな、新じゃが＆とり手羽を使ったレシピをご紹介します。教えてくれたのは▷上島亜紀さん料理研究家。食