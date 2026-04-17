法人向けの軽油販売をめぐる独占禁止法違反事件で、公正取引委員会はきょう、法人としてのガソリンスタンド運営会社5社を検察に刑事告発しました。公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで検察に刑事告発したのは、「東日本宇佐美」や「共栄石油」などガソリンスタンド運営会社5社です。公取委によりますと、5社は2024年10月から12月にかけて、運送事業者など法人向けに販売していた軽油の価格を調整した疑いがもたれています。東