関東の公共劇場が今年度に上演するラインアップが出そろった。価値観の多様化が進むなかで演劇ができることとは何か、それぞれの劇場が舞台から問いかける。（演劇取材班）文脈に変動を東京芸術劇場は、芸術監督を１７年間務めた野田秀樹が３月３１日に退任した。今月１日から芸術監督２人体制となり、舞台芸術部門には演劇作家の岡田利規が、音楽部門には指揮者の山田和樹が就任。就任会見は、劇場地下１階のオープンスペース