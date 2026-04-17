お笑いコンビ、ずんの飯尾和樹（57）が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。WBC観戦予定が侍ジャパン敗退によりマイアミ旅行になったことを明かした。出川哲朗（62）はロッチの中岡創一に準決勝から観戦する提案をされたといい、「『中岡、WBCをなめるな。準々決勝ヘタしたら南米のチームとか当たって負ける可能性があるから。ただのマイアミ旅行になる可能性があるから、準々決勝から行かなきゃ