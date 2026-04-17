Photo: Yama3 この記事は2026年3月24日に掲載した記事を編集の上、再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。求めていた作業用マウスはこれだった。高性能なゲーミングマウスは名前のとおりゲームにおいては魅力的ですが、仕事だとその性能は宝の持ち腐れ。やっぱり用途に応じた道具は大事だなと感じたのが、今回ご紹介する「クォンタ