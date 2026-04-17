Image: Koshiro K / Shutterstock.com まだ機能してるけど、広告ブロックと、｢広告ブロックをYouTubeがブロックするのをブロック｣する系も形勢不利になりつつありますね。見ない日はないYouTubeが、ライブ配信中に視聴者がチャットを盛り上げれば、実質的に広告の表示回数を減らせる新機能を繰り出してきましたよ！チャットを盛り上げれば広告をスキップできる4月13日に公開されたブログ記事