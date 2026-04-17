軽やかな透け感で、春夏コーデに抜け感をプラスしてくれるカーディガンが今【GU（ジーユー）】で注目のアイテム。さらっと羽織るだけでバランスが整い、色や合わせ方次第でさまざまな着こなしが楽しめそうです。着回し力の高さも魅力で、何枚あっても重宝しそうな予感。完売前に気になるアイテムを早めにチェックしてみては。 さっと羽織るだけでサマ見え 【GU】「レースリボンカー