伊藤英明×染谷将太がダブル主演する井筒和幸監督最新作『国境』の「オール関西“撮影中”会見」が、4月16日、関西一の超高層ビル「あべのハルカス」で実施され、伊藤と染谷、井筒監督、原作者の黒川博行、企画・製作の紀伊宗之が登壇した。【写真】6度目の共演となる伊藤英明×染谷将太がバディに！映画『国境』オール関西“撮影中”会見の様子作家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説を、『パッチギ！』など数々