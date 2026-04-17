タレントでアイドルグループ『PASSPO☆』の元メンバー根岸愛（33）が17日、自身のXを更新。帯状疱疹を発症したことを報告した。【写真】根岸愛、夫・KEYTALK小野武正との「結婚発表」2ショット（2025年）投稿で「根岸、この歳で帯状疱疹にかかってしまいました」とつづり、「何か腕がぶつぶつしていてハワイで変な虫に刺されたのかなぁと思っていて中々治らなかったので皮膚科に来て検査したら帯状疱疹でした。。」と告白した