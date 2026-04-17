1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優の豊嶋花（19）。15日に公開した最新ショットに「なんか大人っぽい！」「セクシー！」「激メロ！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】豊嶋花、共演俳優との温泉旅行＆セクシーなコーデ2013年、NHKの朝ドラ『あまちゃん』でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を演じた。『ごちそうさん』では杏演じるヒロインの幼少期を担当し