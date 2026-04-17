『BKB』ことお笑い芸人のバイク川崎バイクさんが4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩芸人からのアドバイスを受け、改名するかどうか迷っていることを告白しました。【写真を見る】【 バイク川崎バイク 】改名するか悩み告白「実は前々から」投稿受けて新芸名案などコメント続々「そういえば昨日楽屋でキム兄に「そろそろBKBに改名したらどうや？そのほうがシンプルでいいやろ」的なことを言われて実は前々から本当に迷っ