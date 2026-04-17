政府は、経済安全保障促進法に基づき、ソニーグループが建設中の最先端のイメージセンサー工場に最大600億円の補助を行うと発表しました。画像の処理を行う半導体であるイメージセンサーは自動運転やフィジカルAIの普及で需要の増加が見込まれています。ソニーグループが熊本県で建設中の工場では、最先端のイメージセンサーの生産を予定していて、政府はこれを支援するため最大600億円の補助を行うと発表しました。赤沢経済産業大