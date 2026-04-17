エティハド航空は、エティハド・ゲストの上級会員資格の取得で特別オファーを開始した。日本を含むアジアと中東市場が対象で、アブダビ行きもしくはアブダビ以遠へのビジネスクラス1往復でゴールド会員、エコノミークラス1往復でシルバー会員資格を付与する。4月16日から30日までに予約の上、4月16日から7月15日までに旅行を完了する必要がある。要エントリー。エティハド・ゲストには5つの資格ランクがあり、通常シルバー会員には